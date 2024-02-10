Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. hafta maçında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Darmstadt deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Bayern Münih ise sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'