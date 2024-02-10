Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. hafta maçında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:06
Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih,  deplasmanda Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Darmstadt deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Bayern Münih ise sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etmişti.  


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