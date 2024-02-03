Sacha Boey girdi, Bayern Münih kazandı!

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih evinde Mönchengladbach'ı 3-1 yendi. Bayern'de Sacha Boey ilk kez forma giydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 19:35
Sacha Boey girdi, Bayern Münih kazandı!
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Bundesliga'nın 20. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Gerardo Seoane'nin yönetimindeki Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-1 kazanırken goller; 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt kaydetti. Mönchengladbch'ın tek golünü ise 35. dakikada Nico Elvedi kaydetti.

OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey, maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu.

Öte yandan Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Thomas Müller, bu maçla birlikte kulüp tarihinde 500 galibiyete ulaşan ilk futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern 50 puana yükselirken, Mönchengladbach 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern deplasmanda Leverkusen'e konuk olurken, Mönchengladbach evinde Darmstadt'ı ağırlayacak.


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