Bayer Leverkusen'den Halil Umut Meler'in kararına tepki!

12.03.2026 09:56:00
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayer Leverkusen-Arsenal maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçın son dakikalarında Arsenal lehine verdiği penaltı kararına Bayer Leverkusen cephesi tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal, Almanya'da kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakayı Halil Umut Meler yönetti.

1-0 Bayer Leverkusen'in önde götürdüğü maçın son dakikasında Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda Grimaldo'nun hamlesi sonrası kendisini yerde buldu. Halil Umut Meler hiç düşünmeden penaltı noktasını gösterdi.

Halil Umut Meler'in çaldığı penaltıyı 89. dakikada Havertz gole çevirdi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bayer Leverkusen cephesi maç sonunda Türk hakeme büyük tepki gösterdi.

HJULMAND'DAN HALİL UMUT MELER'E TEPKİ

 Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Halil Umut Meler'in penaltı kararının son derece yanlış olduğunu dile getirdi. Karşılaşma sonrası konuşan Hjulmand, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü" dedi.

Pozisyonun penaltı olmadığı konusunda ısrar eden Hjulmand, "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum" ifadelerini kullandı.

