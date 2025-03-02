Bayer Leverkusen, Frankfurt'u rahat geçti!
Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçı Bayer Leverkusen, 4-1'lik skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nathan Tella, 29. dakikada Nordi Mukiele, 33. dakikada Patrik Schick ve 62. dakikada Aleix Garcia attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 37. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.
Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 53 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 42 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt, shaasında Union Berlin ile puan mücadelesi verecek.
Spor Haberleri
- Manchester City, Reilly ile turladı!
- Real Madrid'e zirve yarışında büyük darbe!
- Bayer Leverkusen, Frankfurt'u rahat geçti!
- Napoli - Inter maçında kazanan çıkmadı!
- Solskjaer'den galibiyet değerlendirmesi
- Solskjaer'den 10 yıl sonra bir ilk!
- Fenerbahçe maçı öncesi Rangers'a şok!
- Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi!
- Solskjaer'den Elan Ricardo açıklaması!
- Borussia Dortmund, yükselişe geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- DEM Parti'den ilk tepki
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme
- Öcalan’ın mektubu Erdoğan’ın yolunu açar mı?
- İmralı Çağrısının İçeriği
- 'Milliyetçi' cepheden tepki
- Zelenski kriz sonrası Trump'a seslendi
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi