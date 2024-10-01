Bayer Leverkusen - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Bay Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma Tabii Spor 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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