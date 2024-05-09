Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:49
Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Leverkusen, evinde finale kalmak için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.

Roma: Svilar; Zeki, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.


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