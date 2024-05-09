Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Leverkusen, evinde finale kalmak için mücadele edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.
Roma: Svilar; Zeki, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.
zeki çelik haberleri roma haberleri Bayer Leverkusen haberleri uefa avrupa ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Türkiye'ye dönüyorlar!
- Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
- Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'
- Kalyoncular onayı aldı
- Mevduat faizi neden düşüyor?
- Koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı