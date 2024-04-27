Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Borussia Dortmund deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Stuttgart ise deplasmanda Werder Bremen'e 2-1 mağlup olmuştu.
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