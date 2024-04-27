Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:41
Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Borussia Dortmund deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 

Stuttgart ise deplasmanda Werder Bremen'e 2-1 mağlup olmuştu. 


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