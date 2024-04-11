Bayer Leverkusen - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:29
Bayer Leverkusen - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında David Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.


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