Bayer Leverkusen'e Martin Terrier'den kötü haber!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'de Fransız oyuncu Martin Terrier'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı kaydedildi.

Bayer Leverkusen'e Martin Terrier'den kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:27

Bayer Leverkusen, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. 

Leverkusen'de maça ilk 11'de başlayan Martin Terrier, 8. dakikada sakatlanarak yerini Piero Hincapié'ye bıraktı. 

SEZONU KAPATTI

Kulüpten yapılan açıklamada Fransız forvetin aşil tendonunun koptuğu açıklandı. 

Terrier, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.


Etiketler: #Martin Terrier #Bayer Leverkusen #Aşil tendonu

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