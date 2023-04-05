Bayern Münih Almanya Kupası'na veda etti

Alman teknik direktörü Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi evinde ağırladığı Freiburg'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 00:01
Bayern Münih Almanya Kupası'na veda etti
Abone Ol google-news

Almanya Kupası çeyrek final maçında Bayern MünihFreiburg ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Freiburg 2-1 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 27 ve 90+5' dakikalarda Höler kaydetti. Bayern'in tek golü 19. dakikada Upamecano'dan geldi.

Thomas Tuchel

DORTMUND'U MAĞLUP ETMİŞTİ

Thomas Tuchel, Bayern'in başında çıktığı 2. maçta mağlup oldu. Başarılı teknik direktörün yönetiminde Bayern ilk maçını Dortmund'a karşı oynamış ve 4-2 kazanarak zirveye çıkmıştı.

Bu sonuçla birlikte Freiburg, Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Feriburg, yarı finalde Dortmund-Leipzig maçının galibiyle karşılaşacak.


Bayern Münih freiburg thomas tuchel Almanya Kupası

İlgili Haberler

Bundesliga'daki Ruhr derbisinde Kenan Karaman puanı getirdi

Bundesliga'daki Ruhr derbisinde Kenan Karaman puanı getirdi
Bayern Münih Bundesliga'da hata yapmadı

Bayern Münih Bundesliga'da hata yapmadı
Bundesliga'da Freiburg ile Bayer Leverkusen yenişemedi

Bundesliga'da Freiburg ile Bayer Leverkusen yenişemedi

En Çok Okunan Haberler