Harry Kane atıyor, Bayern Münih kazanıyor!
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, Augsburg’u 3-1 yendi. Yeni transfer Harry Kane karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Bundesliga’da 2. haftanın kapanış maçında Augsburg ile Allianz Arena’da karşılaşan Bayern Münih, 32. dakikada Felix Uduokhai’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Augsburglu futbolcu Niklas Dorsch’un ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazanan Bayern Münih, 40. dakikada penaltıyı kullanan Harrey Kane’nin topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 69. dakikada Harry Kane’nin golüyle skoru 3-0 yaptı.
Augsburg 86. dakikada Dion Beljo ile bir gol bularak durumu 3-1’e getirdi.
Karşılamada başka gol olmayınca Bayern Münih müsabakandan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Bayern Münih ligde puanını 6’ya çıkarırken Augsburg 1 puanda kaldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- IMF'den destek mi istendi?
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- SADAT teklifi kayıp!
- Cüneyt Özdemir o günlerde ne yapıyordu?
- Süre daralıyor: Son gün 31 Ağustos!
- Eylül ayı para yağmuru: 5 Burç cüzdanını dolduracak!
- Robot Sophia'ya 'Kılıçdaroğlu' sorusu
- Robot Sophia'dan tartışma yaratan sözler
- Kayıp Berzeg'le ilgili aramalarda yeni gelişme