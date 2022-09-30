Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
Bundesliga'da 8. hafta heyecanı başlıyor.
Ligdeki kötü gidişatını sonlandırmak isteyen Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Allianz Arena'da oynancak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg'a 1-0 kaybetmişti.
Bayer Leverkusen ise kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen ile 1-1 berabere kalmıştı.
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