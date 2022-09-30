Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Eylül 2022 Cuma, 09:38

Bundesliga'da 8. hafta heyecanı başlıyor.

Ligdeki kötü gidişatını sonlandırmak isteyen Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Allianz Arena'da oynancak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg'a 1-0 kaybetmişti.

Bayer Leverkusen ise kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen ile 1-1 berabere kalmıştı.