Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında kendi sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 26. hafta dev bir maça sahne olacak.
Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Edin Terzic'in takımı Borussia Dortmund'u konuk edecek.
BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Bayer Leverkusen deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Borussia Dortmund ise kendi sahasında konuk ettiği Köln'ü 6-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan ilk açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Evde 6 kişi ölü bulundu
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- İngiltere'de 'bozuk et' satanlara soruşturma