Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında kendi sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:25
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 26. hafta dev bir maça sahne olacak.

Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Edin Terzic'in takımı Borussia Dortmund'u konuk edecek.

BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Bayer Leverkusen deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ise kendi sahasında konuk ettiği Köln'ü 6-1 mağlup etmişti.


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