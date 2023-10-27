Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 08:07

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:07

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında 27 Ekim Cuma günü (bugün) Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

BMW Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'DA başlayacak.

BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

AVERAJLA 4.SIRADA

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.