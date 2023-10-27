Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 21.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 08:07
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında 27 Ekim Cuma günü (bugün) Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. 

BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? 

BMW Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'DA başlayacak.

BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

AVERAJLA 4.SIRADA

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.


fenerbahçe beko Bayern Münih thy euroleague

İlgili Haberler

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko'da tarihe geçti!

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko'da tarihe geçti!
Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray EKMAS 62- 74 Fenerbahçe Beko

Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray EKMAS 62- 74 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, ASVEL'e boyun eğdirdi

Fenerbahçe Beko, ASVEL'e boyun eğdirdi

En Çok Okunan Haberler