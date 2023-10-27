Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında 27 Ekim Cuma günü (bugün) Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.
BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
BMW Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'DA başlayacak.
BAYERN MUNIH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
AVERAJLA 4.SIRADA
Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.
Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.
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