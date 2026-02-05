Bayern Münih ile görüşmelere başlandı... Galatasaray'dan sürpriz Sacha Boey hamlesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 12:44:00
Galatasaray'ın transfer döneminin kapanmasına saatler kala eski futbolcusu Sacha Boey'u kiralamak için Bayern Münih ile görüşmlere başladığı iddia edildi.

Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlayan Galatasaray, yarın gece sona erecek ara transfer dönemi öncesi son bir sürpriz peşinde.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Bayern Münih'le görüşmelere başladığı aktarıldı.

Galatasaray, Beoy'u Ocak 2024'te 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

