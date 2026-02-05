Spor yazarları Galatasaray - İstanbulspor maçını değerlendirdi: 'Bu görüntü büyük takıma gerçekten yakışmıyor'

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenerek, organizasyonda 3'te 3 yaptı. Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını değerlendirdi.

"KUPADA SIKINTI YOK"

Osman Şenher: Icardi yirmi beş dakika topla buluşamadı. Asprilla sağ tarafta yarım saat unutuldu. Kendisine bir tek top atılmadı. Son 15 dakikada bir-iki top geldi, o da çabukluğunu ve becerisini gösterdi. Kolombiyalı futbolcu daha sonra orta sahaya geçti, iyi mücadele etti ama şu an çok üst düzey bir oyuncu gibi görünmedi, zamana ihtiyacı var. Tabii bu görüntüyü vermesinde arkadaşları da önemli bir faktör oldu. Ama genel olarak iyi bir transfer, genç ve atletik bir futbolcu ve de iyi mücadele ediyor.

Benim üzüldüğüm; böyle maçlarda Icardi gibi büyük bir yıldızı sahaya sürüyorsan onu da topla da buluşturacaksın. Bu karşılaşmada bile top alamayınca, rakip ceza sahasını bırakıp geriye dönüyor ve topla buluşmaya çalışıyor. Bu görüntü büyük takıma gerçekten yakışmıyor. (Milliyet)

"YASER ASPRİLLA’NIN HIZINI BEĞENDİM"

Levent Tüzemen: Okan hocanın 11'i çok şaşırtıcıydı. Kazımcan stoper, Gökdeniz sağ bek oynarken Torreira, Lemina ve İcardi tecrübeli isimler olarak görev yaptı.

İstanbulsporlu oyuncular, oyunu kirletmeden güçleri doğrultusunda iyi bir mücadele ortaya koydu. 90 dakika G.Saray'ın kontrolünde ve hücum zenginliği içinde geçti. Asprilla'nın hızını, çabukluğunu, özellikle kazandığı ikili mücadeleleri çok beğendim. Genç Kolombiyalı'nın güçlü bir tekniği var. Dar alanda içeri ve dışarı akıllı çalımlar atıyor. Eğer biraz daha al-ver şeklindeki pas oyununa ayak uydurursa G.Saray'a katkı sağlar. Ayrıca Asprilla'nın isteği, coşkusu ve çalışkanlığı kayda değer güzellikteydi. (Sabah)

"KUPA FANTEZİLERİ!"

Serkan Akcan: Böylesi kupa maçlarında beklenen bir rotasyondu bu doğrusu. Ama ileri vadede takvimin herhangi bir noktasında bu ikiliyi tekrar stoper tandeminde görür müyüz? Hiç sanmıyorum. Düne özel fantastik bir tercih olarak Okan hocanın hatıra defterinde yer alacak.

Galatasaray taraftarı takımdaki bir çok yıldızı çok seviyor ama kabul edelim ki Icardi’yi bir başka seviyor. O yüzden Türkiye Kupası’nda Icardi ile oynama fikri Okan hocayı her anlamda kurtarıyor. Zira hoca ligde bazen Icardi’yi kaybetmemek adına maç kaybetmeyi göze alabiliyordu. (Fanatik)

"ICARDİ TARİHE GEÇTİ"

Serkan Korkmaz: Galatasaray, İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etti. Maçın en önemli olaylarından biri İcardi'nin gol atması ve sarı kırmızılı kulübün tarihine geçmesi oldu. İcardi'nin Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olması kulüp ve Arjantinli yıldızın hikayesinde unutulmaz bir iz bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, dün gece gençleri sahaya sürdü. Gençlerin oynaması, süre alması önemliydi. Performansları adına konuşmak için erken.

Yeni transfer Asprilla ilk kez oynadı. Sürati ve oyun bilgisi ile Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Rakip Fenerbahçe Kante'yi Türkiye'ye indirirken, Galatasaray taraftarının muhtemelen karşılıksız kalacak homurdanmaları gözlerden kaçmadı. (Fotomaç)