Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında kendi sahasında Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:20
Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Timo Schultz'un ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Köln ise kendi sahasında ağırladığı Bochum'u 2-1 mağlup etmişti.


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