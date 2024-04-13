Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında kendi sahasında Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Timo Schultz'un ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Köln ise kendi sahasında ağırladığı Bochum'u 2-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi
- ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, haklarını versinler'
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- Ünlü döner zincirinde skandal
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- 'Beni geçecek adam doğmadı kardeşim!'