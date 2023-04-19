Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alman ekip Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında İngiliz Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:45
Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'yi konuk edecek.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İngiltere'de oynanan ilk maçta Manchester City, Alman ekibi 3-0 mağlup etmişti.


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