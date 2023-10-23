Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness'ten ofsayt kuralı tepkisi!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:40

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, VAR kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Uli Hoeness yaptığı açıklamada, "VAR gelirken 'Büyük hataları engelleyecek' dediler. Ancak, futbolcunun tırnağı ofsaytta ise golü iptal ediyorlar. Tırnak ucu kadar ofsayt büyük hata mı? Eskiden gol atılırdı, sevinirdik. Şimdi sevinebilmek için 5 dakika hakemin orta yuvarlağı göstermesini bekliyoruz. Böyle olmaz" dedi.

"OFSAYTTAYSA BAYRAĞI KALDIRIN"



Hoeness ayrıca, "Bir oyuncu açıkça ofsayttaysa bayrağı kaldırın. Kural, 'İlk başta kaldırılmaz' diyor ama iki müdahale ile belki de oyuncular çapraz bağını kopartacak. Gerçekten değişik bir karar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Salı Günü saat 19:45'te Bayern Münih'i konuk edecek.