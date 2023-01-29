Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:20
Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih Bundesliga’nın 18. haftasında Allianz Arena’da Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Bavyera ekibi 34. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt 69. dakikada Randal Kolo Muani ile bulduğu golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sona erdi.

Son üç maçtan sadece 3 puan alan Bayern Münih 37 puanla liderliğini sürdürdü.

Yenilmezlik serisini 6’ya çıkaran Eintracht Frankfurt da 32 puan ve maç fazlasıyla 5. Sırada yer alıyor.


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