Roman Abramovich Chelsea’yi satışa çıkarıyor

02 Mart 2022 Çarşamba, 16:46

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Vladimir Putin'in müttefiki olarak görüldükten sonra görevi bırakması için Birleşik Krallık'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Rus iş insanı artan baskının ardından bu hafta kulübün satışı için teklifler alacak. Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.

Sözcü'nün haberine göre, İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Chelsea’yi satın almak için altı veya yedi başka yatırımcıyla birlikte 2 milyar Sterlin’lik bir konsorsiyuma katılma şansının kendisine teklif edildiğini iddia etti. Kişisel serveti 4.3 milyar Sterlin olduğu tahmin edilen 86 yaşındaki iş insanı, İngiliz kulübü Chelsea’yi satın alma konusuyla ilgilendiğini, ancak sadece konsorsiyum sağlanması halinde bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

İsviçreli iş insanı Wyss, Chelsea’yi satın almak için olası bir anlaşmada şartların ne olacağını merak ettiğini söylerken, Abramovich’in 2 milyar Sterlin’in üzerinde bir fiyat biçtiğini söyledi. İsviçre gazetesi Blick’e konuşan Wyss, Chelsea’yi satın almak için Abramovich ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı:

“BİR AN ÖNCE KURTULMAK İSTİYOR”

“Abramovich İngiltere’deki tüm villalarını satmaya çalışıyor. Chelsea’den de bir an önce kurtulmak istiyor. Ben ve başka üç kişi, salı günü Chelsea’yi Abramovich’ten satın almak için teklif aldık. Şu an dört, beş gün beklemem gerekiyor. Abramovich çok fazla şey istiyor. Chelsea ona 2 milyar Sterlin borçlu. Ama Chelsea’nin parası yok. Bugün itibariyle tam satış fiyatını bilmiyoruz.”

TAZMİNAT TALEBİNDE ISRAR

İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, bazı Rus oligarkların yaptırımlara maruz kalmasından sonra İngiltere Hükümeti’ne Abramovich’i cezalandırma çağrısında bulundu. Bunun üzerine kulübü korumak isteyen Abramovich, Chelsea’nin kontrolünü vakıf mütevelli heyetine verme kararı aldı. Ancak mütevelli heyetinin, Abramovich’in devir planını kabul etmeden önce tazminat politikasında ısrar edeceği öğrenildi.

İşçi Partisi milletvekili Chris Bryant, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada “Bence Abramovich yaptırımlarla karşılaşmaktan ölümüne korkuyor. Bu yüzden yarın hemen evini satacak, bir dairesini daha satacağını biliyorum. Benim korkumsa biz bunları engellemek için çok geç kalıyoruz” diyerek durumu özetledi.

“TEK BAŞIMA BU İŞE KALKIŞMAM”

Tıbbi cihaz firması Synthes USA’in kurucu sahibi olan İsviçreli milyarder Wyss, Chelsea’yi sadece bir dizi yatırım ortaklığı sağlanması halinde anlaşmaya sıcak olacağını özellikle belirtti. Wyss, “Chelsea’de ortaklarla çalışmayı hayal edebiliyorum. Ama önce genel koşulları incelemeliyim. Şimdiden şunu söyleyebilirim ki, kesinlikle tek başıma böyle bir işe kalkışmam. Altı veya yedi yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyum sağlanırsa, Chelsea’yi satın almayı o zaman düşünebilirim” dedi.

HEYETİN ENDİŞELERİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; heyetin kulüp yönetimini devralmak için ana şartı, kulübün maruz kalabileceği herhangi bir mali etkiden sorumlu olmamalarını sağlamak için yüklü miktarda bir tazminat sigortasının anlaşmaya dahil edilmesi. Abramovich’in devir açıklamasında hiçbir ayrıntı verilmemesi konusunda endişeye sahip olan mütevelli heyeti, bir önceki mali yılda 434,8 milyon Sterlin ciro yapan bir kulüpte böylesine önemli bir rol oynama sorumluluğunun altından kalkabilme konusunda da çekimser.

Yine de Chelsea’nin bir süre mütevelli heyetinin kontrolünde olması artık kaçınılmaz. Chelsea’nin başkanı Bruce Buck olacak, hukuk departmanı için Muckle LLP ile ortaklık yapılacak. Kulübün finans direktörlüğüne Paul Ramos getirildi.

3 MİLYAR STERLİN İSTİYOR

Tüm sorunlara rağmen, Abramovich’in Chelsea’den kurtulmak istediği çok açık. Rus oligarkın Londra’daki evlerini satmaya çalıştığı salı günü ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Abramovich’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu ve servetinin bir kısmını buraya aktarmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak, Abramovich’in minimum 3 milyar Sterlin istemesi, Chelsea’nin hızlı şekilde satılması konusunu bir miktar boşa düşürüyor. Kaynaklar, Abramovich’in Chelsea için belirlediği fiyatın 3 milyar Sterlin ve 4 milyar Sterlin arasında bir rakam olduğunu iddia ediyor.