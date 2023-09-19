Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel: 'Grubumuz zorlu geçecek'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 18:39

Güncelleme: 19.09.2023 - 18:39

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi konuştu.

Alman teknik direktör, "Manchester United'ın son dönemde aldığı sonuçlar, onlar hakkında pek bir şey söylemiyor. Bruno Fernandes, Marcus Rashford ve Rasmus Hojlund gibi oyuncularıyla kontra atakta mükemmeller. United her zaman tehlikelidir. Oyuncuları çok fazla bireysel kaliteye sahip" dedi.

"GRUBUMUZ ZORLU GEÇECEK"



Şampiyonlar Ligi'nin kendisi için özel olduğunu aktaran Tuchel, "Şampiyonlar Ligi katılması en zor turnuvalardan biri ama aynı zamanda en iyisi, çok özel. Düzenli olarak bu turnuvaya katılmaktan gerçekten keyif alıyorum" sözlerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı son olarak, "Turnuva bizim için önemli bir maçla başlayacak. Grubumuz zorlu geçecek. Bu yüzden sonuna kadar, tamamen odaklanmalıyız. Mümkün olduğunda her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Bayern Münih, A Grubu'ndaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. İki takım arasındaki Allianz Arena'daki mücadele saat 22.00'de başlayacak.