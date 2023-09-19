Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel: 'Grubumuz zorlu geçecek'
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu. Tuchel, "Turnuva bizim için önemli bir maçla başlayacak. Grubumuz zorlu geçecek. Bu yüzden sonuna kadar, tamamen odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi konuştu.
Alman teknik direktör, "Manchester United'ın son dönemde aldığı sonuçlar, onlar hakkında pek bir şey söylemiyor. Bruno Fernandes, Marcus Rashford ve Rasmus Hojlund gibi oyuncularıyla kontra atakta mükemmeller. United her zaman tehlikelidir. Oyuncuları çok fazla bireysel kaliteye sahip" dedi.
"GRUBUMUZ ZORLU GEÇECEK"
Şampiyonlar Ligi'nin kendisi için özel olduğunu aktaran Tuchel, "Şampiyonlar Ligi katılması en zor turnuvalardan biri ama aynı zamanda en iyisi, çok özel. Düzenli olarak bu turnuvaya katılmaktan gerçekten keyif alıyorum" sözlerini kullandı.
Başarılı çalıştırıcı son olarak, "Turnuva bizim için önemli bir maçla başlayacak. Grubumuz zorlu geçecek. Bu yüzden sonuna kadar, tamamen odaklanmalıyız. Mümkün olduğunda her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Bayern Münih, A Grubu'ndaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. İki takım arasındaki Allianz Arena'daki mücadele saat 22.00'de başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!