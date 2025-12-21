Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emre Belözoğlu'ndan mağlubiyet açıklaması: 'Değişim kaçınılmaz duruyor'

21.12.2025 22:51:00
Cumhuriyet Spor
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

Kasımpaşa, konuk olduğu Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ DURUYOR"

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce söylemiştim, bir planımız var, detaylandırdığımız yerler var. Oyunu 1-0'da tutacak çok... Oyuncular elinden geleni yaptılar. Ligi 3 senedir domine eden bir takım var karşımızda. Yorgun olduklarını düşündük. Son 20-25 dakika hamle yapacak oyuncular olsaydı farklı bir şey olabilirdi. Antalyaspor maçında da geçişten gol bulabilen bir takım Galatasaray. Futbolda birçok kez çalıştığınız yer de karşınıza geliyor. Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık. 1-0'dan sonra 1-1'i bulabilir miyiz diye düşündük, konuştuk. 1-0 kaybetmek ile 2-0 kaybetmek arasında fark var, 2-0 ile 3-0 arasında fark var. Ne olursa olsun elimde fizik anlamında kaliteli bir takım var. Devre arasında 7-8 oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Değişim kaçınılmaz duruyor. Ligin ilk yarısında sahasında kazanamamış bir Kasımpaşa var."

İlgili Konular: #galatasaray #kasımpaşa #emre belözoğlu

