Bayern Münih'e transfer olmuştu: Leroy Sane'den Sacha Boey itirafı!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Alman futbolcusu Leroy Sane, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey hakkında konuştu. Sane, "Bu sene oynadığımız maçlarda çok iyiydi. Agresif bir oyuncu ama aynı zamanda çok zeki. Kesinlikle takıma çok fazla yardımcı olacak" dedi.
Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane, Galatasaray'dan Alman devine transfer olan Sacha Boey için açıklama yaptı.
Leroy Sane yaptığı açıklamada, "Bu sene oynadığımız maçlarda çok iyiydi. Agresif bir oyuncu ama aynı zamanda çok zeki. Kesinlikle takıma çok fazla yardımcı olacak. Bizi güçlendirecek. Bu yüzden en kısa sürede Boey'i ilk 11'de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Leroy Sane
TRANSFER AÇIKLAMASI
Geleceğiyle ilgili konuşan Alman oyuncu, "Önümüzdeki birkaç gün ya da ay içinde netleşecek. Her şey yolunda. Sportif direktör Freund ile konuştuk. Tekrar bir araya geleceğiz ve neler olacağını göreceğiz" dedi.
Sezon değerlendirmesi yapan Sane, "Önümüzde çok zorlu bir sezon var. Tamamen buna konsantre olmuş durumdayım. Takımıma en iyi katkıyı vermeye çalışıyorum" diye konuştu.
Alman futbolcu, bu sezon 28 kez formasını giydiği Bayern Münih'te 9 gol ve 11 asist kaydetti.
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