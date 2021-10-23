Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'den Galatasaray paylaşımı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 12:09

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken maç öncesi yaşanan olay gündem oldu.

Galatasaray'ın 11'i yerine Galatasaray logosu olan bir tabloda Bayern Münih'in oyuncuları ekrana yansımıştı.

Ekranlara yansıyan görüntüye ilişkin Bayern Münih'in resmi hesaplarından da paylaşım yapıldıktan sonra Bayern'in yıldızı Thomas Müller de gülücük emojisi ile olaya reaksiyon gösterdi.