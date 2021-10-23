Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'den Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların 11'i yerine Bayern Münih'in 11'inin ekranlara yansımasından sonra, Thomas Müller paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 12:09
Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'den Galatasaray paylaşımı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken maç öncesi yaşanan olay gündem oldu.

Galatasaray'ın 11'i yerine Galatasaray logosu olan bir tabloda Bayern Münih'in oyuncuları ekrana yansımıştı. 

Ekranlara yansıyan görüntüye ilişkin Bayern Münih'in resmi hesaplarından da paylaşım yapıldıktan sonra Bayern'in yıldızı Thomas Müller de gülücük emojisi ile olaya reaksiyon gösterdi. 


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