Eski futbolcu Patrice Evra, cinsel istismara uğradığını itiraf etti

23 Ekim 2021 Cumartesi, 10:11

Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde yıllarca forma giyen eski futbolcu Patrice Evra geçmişine dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

Kırmızı Şeytanların eski sol beki, yeni otobiyografisinde 13 yaşındayken öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etti.

Patrice Evra, The Times'a verdiği röportajda 13 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı. Bunun çok zor bir olay olduğunu ve yakınlarına dahi yeni söylediğini dile getiren futbolcu, insanların kendisine acımasını istemediğini aktardı.

40 yaşındaki eski futbolcu, o dönemde yaşadığı cinsel istismar konusunda ailesine ve arkadaşlarına bir şey söylemediğini belirtti. Ancak, kendisi gibi cinsel saldırıya uğrayan gençlere yardım etmek istediği için bu tür bir olayı açıkladığını söyledi:

"Şimdi söylemek istiyorum çünkü çocukların benim durumumda olmasını istemiyorum ve cesur olmadıklarını düşünerek kendilerinden utanıyorlar ama bu cesur olup olmamakla ilgili değil. Zihinsel olarak bunun hakkında konuşmaya hazır olmakla ilgili.

Bu nedenden dolayı, dışarıdaki çocukların cesarete sahip olduğundan ve kendilerini suçlamadıklarından emin olmak istiyorum çünkü ben istismar konusunda her zaman kendimi suçladım. Yıllarca, kendimi korkak gibi hissettim ve bu konu hakkında asla konuşamadım.

Şimdi, bu konuyu açıklıyorum çünkü bu konuda sorun yaşayan diğer çocuklara yardım etmek istiyorum."