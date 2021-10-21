Moskova'da Fatih Terim'i Bayern Münih'in teknik direktörü yaptılar
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Mücadele öncesi stadyumdaki ekranda sarı-kırmızılıların kadrosu yerine Bayern Münih'in 11'i yazıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.
Karşılaşma öncesi RZD Arena'da yaşanan karışıklık sosyal medyada büyük ses getirdi.
Stadyum içindeki dev ekrana sarı-kırmızılıların ilk 11'i yerine Bayern Münih'in kadrosu yazıldı. Ekranda sadece Fatih Terim'in ismi doğru şekilde gösterildi.
Bayern Münihli futbolcuların olduğu kadroda Fatih Terim'in ismi ve Galatasaray logosu doğru kullanıldı. Sosyal medyada Robert Lewandowski'nin hatalı kadroda olmaması ise ti'ye alındı.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- Hande Fırat'ın acı günü
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Millet İttifakı genişliyor
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!