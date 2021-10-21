Moskova'da Fatih Terim'i Bayern Münih'in teknik direktörü yaptılar

21 Ekim 2021 Perşembe, 22:39

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

Karşılaşma öncesi RZD Arena'da yaşanan karışıklık sosyal medyada büyük ses getirdi.

Stadyum içindeki dev ekrana sarı-kırmızılıların ilk 11'i yerine Bayern Münih'in kadrosu yazıldı. Ekranda sadece Fatih Terim'in ismi doğru şekilde gösterildi.

Bayern Münihli futbolcuların olduğu kadroda Fatih Terim'in ismi ve Galatasaray logosu doğru kullanıldı. Sosyal medyada Robert Lewandowski'nin hatalı kadroda olmaması ise ti'ye alındı.



