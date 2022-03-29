Bayern Münih'te Gnabry için alternatif: Nkunku

29 Mart 2022 Salı, 00:00

Bayern Münih'in, bu yaz RB Leipzig'ten Fransız futbolcu Christopher Nkunku için teklif yapabileceği öne sürüldü.

Alman basını Sport'ta yer alan habere göre, Serge Gnabry ile yeni kontrat konusunda sıkıntı yaşayan Alman devi, alternatif olarak Nkunku'yu düşünüyor.

70 MİLYON EURO

Haberde, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Gnabry ile sözleşme uzatılmasının istediğini ancak Leipzig'de beraber çalıştığı Nkunku ismine de soğuk bakmadığı belirtildi.

Alman medyası ayrıca Nkunku transferinin Bayern Münih'e 70 milyon Euro'ya mal olabileceğini kaydetti.

15 MİLYON EURO'DAN FAZLA

Öte yandan Serge Gnabry'nin Münih'te kalmak istediği ancak istediği maaş nedeniyle yeni kontratın mümkün olmadığı vurgulandı. Alman futbolcunun, Coman ve Sane gibi 15 milyon Euro'nun üzerinde yıllık maaş beklediği, bu rakamların Bayern Münih tarafından karşılanma ihtimalinin az olduğu ifade edildi.

BU YAZ SATILABİLİR

Bayern Münih'in, Gnabry ile sezon sonuna kadar görüşmelere devam edeceği, anlaşma sağlanamazsa gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri sağlamak için oyuncuyu satmayı düşündüğü aktarıldı.

BONSERVİSSİZ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Bayern Münih'in kısa süre önce kulüpten bonservissiz şekilde ayrılan David Alaba, Niklas Süle ve Jerome Boateng gibi Gnabry'i de bonservissiz bir şekilde kaybetmek istemediği vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

24 yaşındaki Nkunku'nun RB Leipzig ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Leipzig, genç futbolcusunun sözleşmesini uzatmak için maaşında ciddi bir artış planladığı fakat Nkunku'nun yeni bir sözleşme imzalamak için kararsız olduğu belirtildi.

ALTERNATİF ANTHONY

Haberde, Bayern'in Fransız futbolcu Nkunku'nun alternatifi olarak ise Ajax'tan Anthony ismini belirlediği, ancak şimdilik iki futbolcu için bir girişimde bulunulmadığı belirtildi.