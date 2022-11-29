Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo iddialarına yanıt
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun olası transferi hakkında açıklamada bulundu. Kulüp CEO'su Oliver Kahn, "Ronaldo için bir hamle yapmayacağız. Bunu düşündük, hepimiz Ronaldo'yu seviyoruz ama bizim stratejimiz farklı" ifadelerini kullandı.
Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Alman futbol adamı, yaptığı açıklamada Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve şu anda serbest statüde yer alan Portekizli yıldızı transfer etmeyeceklerini söyledi.
BAYERN MÜNİH'TEN RONALDO AÇIKLAMASI
Kahn, açıklamasında, "Ronaldo için bir hamle yapmayacağız. Bunu düşündük, hepimiz Ronaldo'yu seviyoruz ama bizim stratejimiz farklı. Takımın nasıl olması gerektiğine dair bir net bir fikrimiz, felsefemiz var" dedi.
HARRY KANE İDDİALARINA CEVAP
Takımla adı geçen Harry Kane için de görüşlerini paylaşan Oliver Kahn, "Tabii ki iyi bir oyuncu ama başka iyi oyuncular da var. Kane haberlerini her yerde okudum. Çok sayıda oyuncuya bakıyoruz ancak başka bir kulüple sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmak doğru değil. Şu anda mükemmel iş çıkaran çok iyi bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.
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