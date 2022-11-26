Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

26 Kasım 2022 Cumartesi, 14:59

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Pirlo, Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportaj ile ilgili İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun üzerinde her zaman baskı vardı ve hep de olacak. Bu onun için bir sorun değil. Bunun Portekiz takımı üzerinde bir baskı oluşturduğunu da düşünmüyorum. Çünkü o röportajı vermemiş olsa bile gazeteciler ona Manchester United ile ilgili sorular soracaktı. Anladığım şu ki o tıpki sallanan bir dişi çekmek gibi, anlatmak istediklerini içinden atmak istedi. Şimdi eskisinden daha heyecanlı olacak" dedi.

Juventus'ta beraber oynadıkları dönemle ilgili de konuşan Pirlo, "Ronaldo ile çok iyi anlaştım. O ilginç bir karakter ve gerçek bir profesyonel" açıklamasını yaptı.