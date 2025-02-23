Bayern Münih'ten Eintracht Frankfurt'a farklı tarife!

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Bayern Münih'ten Eintracht Frankfurt'a farklı tarife!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 22:39

Bundesliga'nın 23. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih evinde Dino Toppmöller'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45+2'de Michael Olise, 61. dakikada Hiroki Ito, 83. dakikada Jamal Musiala ve 90+2'de Serge Gnabry kaydetti.

SON 9 MAÇTA 8 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 9 maçından 8 galibiyet 1 beraberlik çıkarmayı başaran Bayern Münih, 58 puanla liderliğini sürdürdü.

Eintracht Frankfurt ise 42 puanla üçüncü sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşılaşırken, Eintracht Frankfurt evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.


Etiketler: #eintracht frankfurt #Bayern Münih #Bundesliga

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