Bazoumana Toure kimdir? Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bazoumana Toure kaç yaşında, nereli? Bazoumana Toure hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin, İsveç ekibi Hammarby’nin 18 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Bazoumana Toure için devreye girdiği iddia edildi. Peki, Bazoumana Toure kimdir? Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bazoumana Toure kaç yaşında, nereli? Bazoumana Toure hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe, İsveç ekibi Hammarby’nin genç yeteneği Bazoumana Toure için harekete geçti. Peki, Bazoumana Toure kimdir? Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bazoumana Toure kaç yaşında, nereli? Bazoumana Toure hangi takımlarda oynadı?
BAZOUMANA TOURE KİMDİR?
Toure, Hammarby’de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı’nda da boy gösteriyor.
Etiketler: #Bazoumana Toure #fenerbahçe #transfer
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