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Beklenen görüşme dün gerçekleşmişti: Aziz Yıldırım - Ali Koç zirvesinin perde arkası!

Beklenen görüşme dün gerçekleşmişti: Aziz Yıldırım - Ali Koç zirvesinin perde arkası!

23.05.2025 09:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Beklenen görüşme dün gerçekleşmişti: Aziz Yıldırım - Ali Koç zirvesinin perde arkası!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım dün bir araya geldi. Dev zirvede konuşulanlar ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Aziz Yıldırım - Ali Koç görüşmesi dün gerçekleşti. Aziz Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen dev zirvede konuşulanlar ise gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmeye Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı.

Sabah'ın haberine göre Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurul için neden eylül ayında karar kıldığını Aziz Yıldırım'a anlattı.

Aziz Yıldırım da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi ve seçimin daha erken bir tarihe çekilmesi konusunda Ali Koç'a tavsiye verdi.


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