Fenerbahçe'de kritik zirve... Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç seçimin eylül ayında yapılacağını açıklamış ancak muhalefet imza kampanyasında geri adım atmamıştı.

Kongre üyelerinin bir kısmı Ali Koç'un derhal görevi bırakıp seçime gitmesini isterken, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım sessizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Koç ile Aziz Yıldırım zirvesinde Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."



