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Fenerbahçe'den sermaye artırımı kararı: Yüzde 400'lük artış...

Fenerbahçe'den sermaye artırımı kararı: Yüzde 400'lük artış...

22.05.2025 23:29:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'den sermaye artırımı kararı: Yüzde 400'lük artış...

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde yüzde 400 oranında sermaye artırımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ, 250 milyon lira olan şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, sermaye artırma oranının yüzde 400 olacağı belirtildi.

1 MİLYAR LİRALIK FON

Açıklamada 250 milyon liralık sermayenin 1 milyar 250 milyona çıkarılmasıyla elde edilecek 1 milyar liralık gelirden, halka arz giderleri olan 3 milyon 655 bin liranın düşülmesinin ardından 996 milyon 345 bin lira fon elde edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Yapılacak bedelli sermaye artırımında elde edilecek 996 milyon 345 bin liralık gelirin yüzde 70 ile 75'lik bölümünün finansal borçlarda, yüzde 25 ile 30'luk bölümünün ise vergi borçlarında kullanılacağı duyuruldu.

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