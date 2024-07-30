Beklentilerin altında kalmışlardı: Beşiktaş'ta iki futbolcu için karar verildi!

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta uzun süredir ayrılmaları gündemde olan 2 futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:19
Beklentilerin altında kalmışlardı: Beşiktaş'ta iki futbolcu için karar verildi!
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş,  Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollarını ayıracak. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun da sözleşmesini feshedecek.

Hasic, Beşiktaş formasıyla toplam 13 resmi maça çıktı ve 2 gol katkısında bulundu. Rebic ise Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 5 asistlik katkı verdi.


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