Belçika 2. Ligi'nde Tiago Çukur'un golü Dender'e yetmedi!

Belçika 2. Ligi'nde Fenerbahçe'den kiralanan Tiago Çukur'un formasını giydiği Dender, kendi sahasında ağırladığı Lierse Kempenzonen'e 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 23:15
Belçika 2. Ligi'nde Tiago Çukur'un golü Dender'e yetmedi!
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Belçika 2. Ligi'nde Dender ile Lierse Kempenzonen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Lierse Kempenzonen 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri; 36. dakikada Joedrick Pupe, 45. dakikada Thiebaut Van Acker ve 79. dakikada Serge Tabekou kaydetti.

Dender'in golleri ise 41. dakikada Kobe Cools ve 52. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Tiago Çukur'dan geldi.

Bu sonucun ardından Lierse Kempenzonen 12 puana yükseldi. Dender 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lierse Kempenzonen Anderlecht II'yi ağırlayacak. Dender, Deinze deplasmanına gidecek.


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