Mikel Oyarzabal coştu, İspanya farklı kazandı!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren İspanya, özel maçta Andorra'yı 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:27
Mikel Oyarzabal coştu, İspanya farklı kazandı!
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EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren İspanya, özel maçta Andorra ile karşılaştı.

Estadio Municipal'de oynanan maçı İspanya 5-0 kazandı. Luis de La Fuente'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ayoze perez, 53, 66 ve 73. dakikalarda Mikel Oyarzabal ve 81. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Karşılaşmaya hat-trick yapan Oyarzabal damga vururken, Ayoze Perez ise 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

EURO 2024'te Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek İspanya, ilk maçını 15 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacak.


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