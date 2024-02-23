Selahattin Baki'den kura yorumu: 'Genetik şanssızlığımız sürdü'

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:42
Selahattin Baki'den kura yorumu: 'Genetik şanssızlığımız sürdü'
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu eşleşmeyi değerlendirdi.

"GENETİK ŞANSSIZLIĞIMIZ SÜRDÜ"

Union Saint-Gilloise'in Kurada en iyi topu oynayan takımlardan biri olduğunu söyleyen Baki , "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25 olan, dinamik bir takım. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok taraftarımız oluyor. Hocamızın iyi ders çalışması ile turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ FİNALDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Selahattin Baki son olarak, "Türklüğü kalbinde hisseden herkesin çok heyecanlanacağı bir potansiyel final var. Takıma nazar değdirmek istemiyorum ama hepimizin inancı Fenerbahçe'yi orada, finalde görmek. Stadyumun isminden dolayı orada bir kupa kaldırmak hepimizin isteği. Heyecanla o günü bekliyoruz, hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı. 


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