Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunun tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde dördüncü favori olarak gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:10
Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!
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Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Kura çekimi öncesinde Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi.

ŞAMPİYONLUK ORANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenmişti. Son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından bu oran 9.00'a düştü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğun dördüncü favorisi olarak gösterildi.

Konferans Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adayı Aston Villa (3.15) olurken İngiliz ekibini Fiorentina (5.00) ve Lille (6.40) takip etti.


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