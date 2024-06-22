Belçika - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika, EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Romanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:10
Belçika - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, sahasında Edward Iordanescu'nun ekibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BELÇİKA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Belçika, EURO 2024'te son maçta Slovakya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Romanya ise Ukrayna'yı 3-0 mağlup etmişti.


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