Belçika - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Belçika, EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Romanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, sahasında Edward Iordanescu'nun ekibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BELÇİKA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Belçika, EURO 2024'te son maçta Slovakya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Romanya ise Ukrayna'yı 3-0 mağlup etmişti.
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