Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez: 'Organizasyonda bir yanlışlık yoktu'
Belçika Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldıkları Fas yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Martinez, "6 yıldır bu şekilde savunma yapıyoruz. Henüz tekrarını izlemedim ama orada organizasyonda bir yanlışlık yoktu" dedi.
Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Martinez, "Bizim için zor bir sonuç. Bu maçı iyi analiz etmeli ve bir sonraki maçta iyi tepki vermeliyiz" diye konuştu.
"ALAN BULAMADIK"
Yedikleri ilk golde savunma anlamında bir hata yapıp yapmadıkları sorulan 49 yaşındaki teknik direktör, "6 yıldır bu şekilde savunma yapıyoruz. Henüz tekrarını izlemedim ama orada organizasyonda bir yanlışlık yoktu" cevabını verdi.
İspanyol teknik direktör, son olarak, "İyi dakikalarımız oldu ancak iyi fırsatlar yakalayamadık. Hücumda organizasyonumuzu çok fazla kaybettik. Fas topun arkasına geçti ve biz alan bulamadık" diye konuştu.
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