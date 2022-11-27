Dünya Kupası'nda Fas Belçika'yı yıktı: Belçika 0-2 Fas
Fas, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaştığı Belçika'yı 2-0 mağlup etti.
2022 Katar Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geldi.
Turnuvanın sürpriz yapabilecek takımlarından biri olarak gösterilen ve ilk maçta Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Belçika, Al Thumama Stadyumu'nda Fas'la oynadığı mücadeleyi 2-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Fas'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdelhamid Sabiri ve 90+3. dakikada Zakaria Aboukhlal attı.
SÜPER LİG YILDIZLARI FORMA GİYDİ
Öte yandan Fas'ta Ziyech'in ilk yarının uzatma anlarında attığı bir gol, Saiss'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Galatasaraylı Dries Mertens ise 60. dakikada oyuna dahil oldu. Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.
FAS KALECİSİ BONO SAKATLANDI
Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan ve maç öncesi seremoniye çıkan kaleci Bono son anda sakatlandı. Fas'ın kalesini, bir dönem Hatayspor forması da giyen Munir korudu.
Bu sonucun ardından Belçika grupta 3 puanda kaldı. Fas, 4 puana yükseldi.
Belçika, gruptaki son maçta 1 Aralık Perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas, aynı tarihte Kanada ile kozlarını paylaşacak.
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