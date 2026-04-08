Benfica cephesinden Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama!

Benfica'da Jose Mourinho'nun geleceğinin tartışılmaya başlanmasının ardından başkan Rui Costa'dan açıklama geldi.

CNN Portugal, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli teknik direktörün Benfica'da kalmaması adına her şeyi yaptığını duyurdu.

MOURINHO'DAN YALANLAMA

Casa Pia ile oynanan maçın ardından bu iddiaya cevap veren Mourinho, "Maç sırasında (Casa Pia) bir şey olduysa bilmiyorum. Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica'da devam etmek istediğim yönünde" dedi.

"ONUNLA AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ"

Benfica'da başkan Rui Costa da Mourinho için konuştu ve Portekizli teknik adam için, "Onunla aynı düşüncedeyiz" dedi.

Rui Costa, "Jose Mourinho'nun bir yıl daha sözleşmesi var, şu anda bu bir mesele değil. Uyum içindeyiz" dedi.

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.