Benfica cephesinden Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama!

8.04.2026 17:03:00
Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun geleceği konusunda bir soru işareti olmadığını ve Portekizli teknik adam ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Benfica'da Jose Mourinho'nun geleceğinin tartışılmaya başlanmasının ardından başkan Rui Costa'dan açıklama geldi.

CNN Portugal, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli teknik direktörün Benfica'da kalmaması adına her şeyi yaptığını duyurdu.

MOURINHO'DAN YALANLAMA

Casa Pia ile oynanan maçın ardından bu iddiaya cevap veren Mourinho, "Maç sırasında (Casa Pia) bir şey olduysa bilmiyorum. Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica'da devam etmek istediğim yönünde" dedi.

"ONUNLA AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ"

Benfica'da başkan Rui Costa da Mourinho için konuştu ve Portekizli teknik adam için, "Onunla aynı düşüncedeyiz" dedi.

Rui Costa, "Jose Mourinho'nun bir yıl daha sözleşmesi var, şu anda bu bir mesele değil. Uyum içindeyiz" dedi.

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

İlgili Haberler

Benfica'dan Jose Mourinho kararı! Portekiz ekibi Benfica'nın, Newcastle United ve Suudi Arabistan’dan teklifler aldığı iddia edilen teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezonda da devam edeceği iddia edildi.
Meksika'dan Edson Alvarez itirafı: 'Jose Mourinho beni aradı' Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez'in sarı-lacivertli takıma transfer olduğu dönemdeki teknik direktör Jose Mourinho ile arasında geçen konuşmayı paylaştı.
Jose Mourinho için flaş iddia: Resmi açıklama geldi! Benfica'nın Casa Pia ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Mourinho'nun Portekiz ekibinden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Deneyimli çalıştırıcı, bu iddialara yanıt verdi.