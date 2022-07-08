Benfica, Haris Seferorvic'in bonservisini belirledi!
Benfica'nın, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen Haris Seferovic için 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli istediği iddia edildi.
Benfica, transfer dönemindeki talipleri giderek artan Haris Seferovic için bonservis bedelini belirledi.
Portekiz'den Record'un haberine göre; Benfica'nın, takımdaki en yüksek maaşlı futbolculardan biri olan 30 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 8 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Roger Schmidt'in, İsviçreli golcünün takımdan gönderilmesine sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan Sefeorvic ile ilgilenen kulüpler olarak ise Galatasaray ve Mallorca'nın adı yazıldı.
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