26.04.2026 09:12:00
Cumhuriyet Spor
Benfica sahasında hata yapmadı

Benfica, Da Luz'da ağırladığı Moreirense'yi 4 golle mağlup etti.

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica ile Moreirense karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 4-1'lik skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leandro Barreira, 29. dakikada Richard Rios, 89 ve 90+2. dakikalarda Franjo Ivanovic kaydetti.

Moreirense'nin tek golü 26. dakikada Travassos kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Benfica, bitime 3 hafta kala puanını 75'e yükseltti ve lider Porto ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 4 puana indirdi. Moreirense ise 39 puanda kaldı.

Benfica, gelecek hafta Famalicao deplasmanına gidecek. Moreirense ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.

