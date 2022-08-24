Benfica, Viktoria Plzen ve Maccabi Haifa Devler Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Viktoria Plzen ve Maccabi Haifa, rakiplerini eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele hakkı elde etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:54
Benfica, Viktoria Plzen ve Maccabi Haifa Devler Ligi'nde
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Benfica (Portekiz), Viktoria Plzen (Çekya) ve Maccabi Haifa (İsrail) grup aşamasına yükseldi.

Benfica, ilk maçta 2-0 yendiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde de 3-0 üstünlük kurarak adını gruplara yazdırdı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Maccabi Haifa, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Rakibini evinde 3-2 yenen İsrail temsilcisi gruplarda mücadele etme hakkı yakaladı.

Play-off turunun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını evinde 2-1 yenen Viktoria Plzen, gruplara kalan bir başka takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.


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