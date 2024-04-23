Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:31

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:31

Sivasspor deplasmanında berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından maçın VAR hakemi Benjamin Brand yoğun eleştirilere maruz kaldı. Peki, Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?

BENJAMIN BRAND KİMDİR?

Benjamin Brand 10 Temmuz 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Bavyera Futbol Federasyonu'na bağlı FC Schallfeld 1946 takımında hakemlik yapmaktadır.FC Schallfeld 1946 kulübünün hakemi olan Brand, 2010 yılından bu yana DFB düzeyinde hakemlik yapıyor. İlk maçına 22 Ağustos 2015'te Schalke 04 ile Darmstadt 98 arasındaki maçta çıktı . 2015-16 sezonu için Alman futbolunun en üst seviyesi olan Bundesliga'ya terfi etti. Benjamin Brand'ın Galatasaray Üniversitesi mezunu olduğu gerçeği yansıtmamaktadır.

