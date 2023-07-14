Benjamin Mendy suçlarından aklandı

2021 yılında cinsel istismar suçlamalarından sonra Manchester City'yle sözleşmesi fesih edilen ve ceza yiyen Benjamin Mendy suçlamalarından aklandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 19:51
Benjamin Mendy suçlarından aklandı
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Monaco'da gösterdiği inanılmaz performansla beraber 2017'de 57.5 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olan ancak pandemi zamanında iki kadına cinsel istismar ettiği iddia edilerek mahkemelik olan Benjamin Mendy'nin suçlarından aklandığı açıklandı.

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMİŞTİ

Bu suçlamaların duyulmasının ardından 2021 senesinde Manchester City sözleşmesi fesih edilen ve yaklaşık 3 sezondur kulüpsüz olan Benjamin Mendy'nin tüm suçlamalardan beraat etmesinin ardından futbola geri dönmek istediği söylendi.

Sporx'in Daily Mail'e dayandırdığı habere göre, 28 yaşındaki Fransız sol bek hemen en yüksek seviyede başlayamasa da futbola geri dönmek istediği ve kendini tekrardan kanıtlayarak üst düzey takımlarda forma giymek istediğini söyledi.


Benjamin Mendy Manchester City

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