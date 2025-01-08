Benzema, Jorge Jesus'u penaltılarda üzdü!

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Ittihad, normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 biten maçta Al Hilal'i penaltılarda 3-1 yendi ve tur atladı.

Benzema, Jorge Jesus'u penaltılarda üzdü!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:09

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final mücadelsinde Al Hilal, Al Ittihad'ı konuk etti.

Kingdom Arena'da oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin uzatma dakikaları da 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve Al Ittihad, Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'i penaltılarda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Al Ittihad'ın ilk 120 dakikadaki gollerini 63 ve 114. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Al Hilal'in golleri ise 72. dakikada Salem Al Dawsari ve 101. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.

Seri penaltı atışlarında ise Al Hilal'de Mohammed Kanoo, Marcos Leonardo ve Malcom topu ağlarla buluşturamadı. Jorge Jesus'un takımında yalnızca Sergej Milinkovic-Savic penaltıyı gole çevirdi. Al Ittihad ise Karim Benzema, Fabinho ve Danilo Pereira ile penaltılarda 3'te 3 yaptı.

Bu sonucun ardından Al Ittihad, yarı finale adını yazdıran takım oldu. 

MITROVIC SAKATLANDI

Öte yandan Al Hilal'de Sırp golcü Aleksandar Mitrovic, 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.


Etiketler: #karim benzema #jorge jesus #Al Hilal #Al İttihad

İlgili Haberler

Fatih Terim'in gol sevinci Suudi Arabistan'da gündem oldu!

Fatih Terim'in gol sevinci Suudi Arabistan'da gündem oldu!
Fatih Terim ile karşı karşıya gelebilir: Suudi Arabistan'dan İsmail Kartal'a sürpriz teklif!

Fatih Terim ile karşı karşıya gelebilir: Suudi Arabistan'dan İsmail Kartal'a sürpriz teklif!
Merih Demiral'dan Fatih Terim açıklaması

Merih Demiral'dan Fatih Terim açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler