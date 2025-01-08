Benzema, Jorge Jesus'u penaltılarda üzdü!
Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Ittihad, normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 biten maçta Al Hilal'i penaltılarda 3-1 yendi ve tur atladı.
Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final mücadelsinde Al Hilal, Al Ittihad'ı konuk etti.
Kingdom Arena'da oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin uzatma dakikaları da 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve Al Ittihad, Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'i penaltılarda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Al Ittihad'ın ilk 120 dakikadaki gollerini 63 ve 114. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Al Hilal'in golleri ise 72. dakikada Salem Al Dawsari ve 101. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.
Seri penaltı atışlarında ise Al Hilal'de Mohammed Kanoo, Marcos Leonardo ve Malcom topu ağlarla buluşturamadı. Jorge Jesus'un takımında yalnızca Sergej Milinkovic-Savic penaltıyı gole çevirdi. Al Ittihad ise Karim Benzema, Fabinho ve Danilo Pereira ile penaltılarda 3'te 3 yaptı.
Bu sonucun ardından Al Ittihad, yarı finale adını yazdıran takım oldu.
MITROVIC SAKATLANDI
Öte yandan Al Hilal'de Sırp golcü Aleksandar Mitrovic, 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
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